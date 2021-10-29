شكرا لقرائتكم خبر عن باطلة أم صحيحة.. اللجنة الأولمبية تكشف موقف انتخابات سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يشهد نادى سموحة حالة من الجدل والتساؤلات حول صحة انعقاد الجمعية العمومية من عدمه والتى تنعقد اليوم بمقر النادى بالإسكندرية، خاصة بعد صدور حكما فى الثانية بعد منتصف الليل من جانب اللجنة الاستشارية بمركز التسوية والتحكيم يفيد بوقف اجراءات انعقاد الجمعية العمومية بالنادى.

وجاء الحكم بوقف إجراءات الانعقاد بناء علي خلفية بطلان إجراءات الدعوة ولحين الفصل فى القضايا المرفوعة والدعاوى القضائية.

وكشف مصدر مسئول باللجنة الأولمبية عن صحة انعقاد العمومية رغم قرار مركز التسوية والتحكيم فى ظل تقدم فرج عامر المرشح على الرئاسة بإستشكال على الحكم وهو ما يعنى إيقاف القرار لحين البت فى الاستشكال وبالتالى يكون انعقاد العمومية صحيح .

وعن غياب اسم محمد مجاهد عن قائمة المرشحين على الرئاسة قال المصدر أن مجاهد عليه طعون وهو لم يتقدم بما يثبت سلامة موقفه .

ويتنافس على منصب نائب الرئيس احمد مصطفى احمد سعيد ، طارق عبد الوكيل، عمر خميس ، مصطفى كامل ، نادر محمود ، هيثم يوسف.

وفى العضوية احمد رجب محمد، احمد عبد الحميد عجلان، احمد فاروق السيد ، احمد فتحى محمود، احمد فوزى محمد، احمد مأمون ميتو ، أسامة رمضان عبيد ، أسامة محمد رفعت نعمان ، اسلام فتحى عبد المنعم ، أشرف فاروق محمد ، أكرم ابراهيم ، امين حسنى ، ايمان خيرت ، ايمان صلاح ، ايمن شاكر ، إيهاب محمود مهدى، حمادة ثابت ، حمزة فؤاد، خالد عبد العظيم ، داليا محمد على، دعاء عز الرجال ، رامى ابراهيم، رجائي محمد عزت، ريهام عبد الرحمن ، ساهر عبد العزيز ، سعيد محمد مختار، طارق حسن عبد الرحمن ، عزة احمد عريضة ، على السيد على ، عمر عبد العزيز، ماجد موسى، محمد ابراهيم خميس ، محمد أسامة، محمد حسن على ، محمد عاطف ابو زيد، محمد على سعد ، و محمد على عبد الصمد ، محمد محمد نمر ، محمد محمود حسن، مروة شوقى، مروة محمد الهادى، مصطفى الدسوقي، ملكة عبد الرازق ، ممدوح سالم ، ندير محمد محفوظ ، نرمين السعيد، نزار عاصم، هويدا احمد منصور

يخص منصب العضوية تحت السن فترشح كل من أحمد سيد احمد ، احمد هاشم عبدالسلام، إسلام محمود ، ماهينور سامح ، مروان ابراهيم ، مصطفى احمد غريب ، مصطفى حسن .