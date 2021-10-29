شكرا لقرائتكم خبر عن كاف يختار 3 محكمات مصريات للمشاركة فى دورى أبطال أفريقيا للسيدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختارت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقى لكرة القدم 3 محكمات مصريات لإدارة مباريات النسخة الأولى لدورى أبطال أفريقيا للسيدات، التى تحتضنها مصر.

والمحكمات المصريات هن شاهندا المغربى حكم ساحة، ويارا عاطف ومنى عطا الله مساعدتين.

وتنطلق البطولة يوم الجمعة 5 نوفمبر المقبل، بمباراة وادى دجلة (مصر) وAS ماندى (مالى) على ملعب 30 يونيو، حيث تشارك ثمانية أندية فى البطولة.

وتختتم النسخة الافتتاحية من بطولة دورى أبطال أفريقيا للسيدات، بالمباراة النهائية يوم الجمعة 19 نوفمبر 2021، فى القاهرة أيضًا.

يذكر أن النسخة الأولى من دورى أبطال أفريقيا للسيدات، تشهد مشاركة فريق وادى دجلة فى مجموعته الأولى والجيش الملكى الذى وضعته القرعة فى المجموعة الثانية، مع كل من ماميلودى صن داونز الجنوب أفريقى، وريفر أنجلز النيجيرى، وفيهيجا كوينز الكينى.