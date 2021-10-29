صورة مثيرة للجدل.. مورينيو يتناول العشاء في شوارع كالياري الإيطالية.. ما السبب؟

الشارقة - اميمة ياسر - أثار المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق روما الإيطالي، حالة من الجدل بعد تداول صورة له وهو يتناول وجبة العشاء في الشارع، بسبب عقوبة الإيقاف التي تلقاها بعد طرده في مواجهة نابولي السابقة، والتي منعته من قيادة الفريق خلال مواجهة كالياري.

وجلس مورينيو، في الشارع ليتناول العشاء عقب نهاية لقاء مضيفه كالياري، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإيطالي، وحسمه فريق ذئاب العاصمة بنتيجة 2 – 1، حسبما ذكرت صحيفة “ديلى ميل” البريطانية.

وأكدت الصحيفة البريطانية، أنه تم تصوير المدرب البرتغالي وهو جالس على الأرض خارج ملعب كالياري، ويتناول وجبه العشاء، تنفيذا للعقوبة الموقعة عليه بعد طرده في اللقاء السابق.

وشارك مورينيو الصورة على حسابه بموقع التواصل الإجتماعى “إنستجرام”، معلقا:” انتهت اللعبة … 3 نقاط … طعام لطيف (لا يمكن الذهاب إلى غرفة الملابس)”.

وفاز روما في المباراة التي جمعته بمنافسه كالياري، وذلك بعدما افتتح ليوناردو بافوليتي التسجيل لأصحاب الأرض في الدقيقة 52، ثم أدرك روجر ايبانز التعادل لفريق روما في الدقيقة 71، وأحرز لورينزو بليجريني هدف الفوز لذئاب العاصمة في الدقيقة 78.

وكان مورينيو قد تولى الصيف الماضى تدريب روما بعقد لمدة 3 سنوات، خلفا لمواطنه باولو فونسيكا.