شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يرشح الحكم إبراهيم نور الدين للمشاركة فى كأس العالم 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رشحت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة عصام عبد الفتاح الحكم الدولى إبراهيم نور الدين للظهور فى بطولة كأس العالم 2022 فى قطر، بعد تراجع أسهم الحكم الدولى أمين عمر.

وكشف مسئولو لجنة الحكام أن استدعاء الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، لإبراهيم نور الدين للمشاركة فى معسكر حكام النخبة استعدادا لبطولة أمم أفريقيا 2022، بجانب اختياره كحكم فيديو فى كأس العرب، يرفع من أسهم الحكم الدولى للمشاركة فى المونديال.

واجتاز الحكام المصريون اختبار اللياقة البدنية بمعسكر نخبة حكام أفريقيا استعدادا لبطولة كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون 2022، وهم إبراهيم نور الدين وأمين عمر ومحمد معروف حكام ساحة، ومحمود البنا محمود عاشور "حكام فار"، ومحمود أبوالرجال وأحمد حسام طه "مساعدين".

واستدعت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" الحكم الدولى إبراهيم نور الدين للمشاركة فى معسكر إعداد نخبة حكام قارة أفريقيا، استعدادا لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2022 بالكاميرون، وانطلق معسكر حكام النخبة الأحد الماضى، ويستمر حتى أول نوفمبر المقبل.