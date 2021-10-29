شكرا لقرائتكم خبر عن فحص طبى لثنائى الطلائع فى مران اليوم لتحديد مصيرهما من لقاء الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع على الفيل وعبد الرحمن زولا لاعبا طلائع الجيش للفحص الطبى على هامش مران اليوم، لتحديد موقفهما من مباراة الزمالك المقرر لها الخامسة والنصف عصر الأحد المقبل على استاد برج العرب بالإسكندرية بالجولة الثانية لمسابقة الدورى الممتاز، وغاب الثنائى عن الطلائع فى مواجهة البنك الأهلى، حيث يعانى على الفيل من شد فى العضلة الأمامية بينما يعانى عبد الرحمن زولا من شد فى العضلة الخلفية، فيما يستمر غياب رجب بكار عن الطلائع أمام الزمالك بسبب معاناته من كسر فى الترقوة.

وخسر الطلائع من البنك الأهلى بثلاثة أهداف دون رد فى الجولة الأولى لمسابقة الدورى الممتاز تقدم موسى دياوارا بالهدف الأول للبنك الأهلى فى الدقيقة 4 من عمر اللقاء، وأضاف محمد هلال الهدف الثانى فى الدقيقة 80، وأضاف نفس اللاعب الهدف الثالث فى اللحظات الأخيرة من عمر اللقاء ليقتنص أبناء خالد جلال أول ثلاث نقاط في المسابقة، بينما يتجمد رصيد الطلائع عند صفر من النقاط.

وتوج الطلائع ببطولة السوبر المصرى للمرة الأولى فى تاريخه بعد الفوز على الأهلى بركلات الجزاء الترجيحية 3 / 2 خلال المباراة التى جمعتهما باستاد برج العرب فى السوبر المصرى، حيث لجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى والإضافى بالتعادل السلبى.

ويعول الطلائع في الموسم الجديد على الصفقات التي أبرمها وهى رجب بكار صفقة انتقال حر، وميدو جابر إعارة من سيراميكا وجون انطوى، موسماً من بيراميدز ومحمد الصباحى إعارة من الاتحاد السكندرى، وكازاجى كاسونجو، ومحمد جابر إعارة من المصرى البورسعيدى، وعبد الرحمن شيكا إعارة موسمين من الإنتاج الحربى، وعلى حمدى من المصرى، ومحمد الجوينى من الصفاقسى، ومحمد أنور من الاتحاد ورامز مدحت إعارة من وادى دجلة، وكريم الطيب إعارة من بيراميدز وخالد هشادى من شباب المحمدية المغربى.