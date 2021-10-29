شكرا لقرائتكم خبر عن على معلول ينتظم فى تدريبات الأهلى الجماعية اليوم استعداداً لمواجهة البنك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظم، اليوم الجمعة، التونسى على معلول الظهير الأيسر للنادى الأهلى فى تدريبات فريقه الجماعية استعداداً لمواجهة البنك الأهلى المقرر لها الثامنة مساء الاحد المقبل على استاد الأهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الثانية لمسابقة الدورى الممتاز، واكتفى على معلول بأداء تدريبات منفردة فى مران المارد الأحمر بالأمس وتنفيذ بعض الفقرات الاستشفائية بشكل منفرد؛ للتخلص من الإجهاد العضلى، وذلك ضمن البرنامج الذى يقوم الجهاز الفنى بتنفيذه لتخفيف الحمل البدنى على بعض اللاعبين.

وأغلق على معلول ظهير أيسر فريق الكرة بالنادى الأهلى الباب أمام العروض التى وصلته الأيام الماضية من أندية خليجية للرحيل لأحدها خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل، ولم يتحدث الدولى التونسى مع بعض وكلاء لاعبين أحضروا له الأيام الماضية عروضاً من أندية سعودية وقطرية للرحيل لأحدها بعدما تعثّرت مفاوضات تجديد عقده مع الأهلي.

وأكد معلول أنه يُفكر حالياً فى ارتباطات الأهلى المختلفة محلياً وأفريقياً، كما أن مفاوضات تجديد عقده مع القلعة الحمراء لم تُغلق بل مازالت قائمة، وهناك اتفاق شبه نهائى على التجديد والبقاء مع المارد الأحمر فى ظل حاجة الأهلى لجهوده الفترة المقبلة.

ورغم أن الإغراءات الخارجية من السعودية وقطر كبيرة للغاية إلا أن اللاعب التونسى كشف عن رغبته فى البقاء مع المارد الأحمر حال الإتفاق على بعض التفاصيل الصغيرة التى مازالت تبعده عن تجديد عقده ومن المتوقع أن يحسم الأهلي ملف تجديد عقد على معلول خلال الأيام القليلة المقبلة حيث ترغب الإدارة الحمراء في إبعاد اللاعب عن دائرة الجدل والإغرءات حتى يكون في قمة تركيزه مع الفريق.