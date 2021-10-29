شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق بطولة الرانك المصرى لبطولات الكاراتيه 3 نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد مسئولو اتحاد الكاراتيه يوم 3 نوفمبر لانطلاق بطولة الرانك المصرى لمختلف الفئات العمرية، والتى تستمر حتى 7 نوفمبر.

يشارك فى البطولة الناشئين والناشئات والشابات والشباب، على أن يتم التسجيل حتى يوم 1 نوفمبر.

وحصد لاعبو المنتخب 60 ميدالية متنوعة وتفوق لاعبو المنتخب فى أول أيام البطولة على المجر التى جاءت ثانية بإجمالى 6 ميداليات متنوعة بواقع ذهبية وثلاث فضيات وتسع برونزيات.

وأكد محمد الدهراوى، رئيس الاتحاد، أن عدد الميداليات فى البطولة سيزداد بمشاركة الكبار غدا الأحد، موضحا أن ما تحقق من اعتلاء للصدارة فى الترتيب العام جاء بفضل الناشئين.