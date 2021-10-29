شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يحشد قوته الضاربة لمواجهة الاتحاد السكندرى بالدورى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل فريق فيوتشر تحت القيادة الفنية لعلى ماهر مدرب الفريق استعداداته لمباراة الاتحاد السكندرى، والتى تجمع الفريقين مساء غد السبت، على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثانية من عمرمسابقة الدورى العام، حيث يأمل فيوتشر فى مواصلة النتائج الجيدة بعد الفوز فى الجولة الأولى على فاركو بهدف نظيف.

ويتطلع على ماهر إلى تحسن مستوى وأداء اللاعبين مع مرور المباريات، وذلك بعد ارتفاع درجة التجانس بين اللاعبين وزيادة التفاهم بينهم على المستطيل الأخضر.



فيوتشر



فيوتشر



فيوتشر



فيوتشر



فيوتشر



فيوتشر



فيوتشر



فيوتشر

ويدخل اليوم الجمعة، فريق فيوتشر، فى معسكر مغلق بأحد فنادق الإسكندرية، استعداداً لمواجهة الاتحاد السكندري غداً السبت، في المباراة التي تجمع الاتحاد وفيوتشر بالجولة الثانية من الدوري العام.

وكان الجهاز الفني لفريق فيوتشر بقيادة علي ماهر مدرب الفريق، قد عمل على مراجعة مباراة ديربي الإسكندرية والتي جمعت الاتحاد وسموحة ضمن منافسات الجولة الأولى بالدوري العام، وانتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 4/4، وذلك لتحديد نقاط القوة والضعف في زعيم الثغر.

واستأنف فريق فيوتشر الأربعاء الماضي، تدريباته استعداداً لمواجهة الاتحاد السكندري، وكان فيوتشر قد حقق فوزاً ثمينا على فاركو في مباراة الجولة الأولى بهدف نظيف سجله أيمن الصفاقسي لاعب الفريق.