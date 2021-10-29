شكرا لقرائتكم خبر عن بدء العملية الانتخابية فى سموحة لاختيار مجلس إدارة جديد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت العملية الانتخابية في نادي سموحة في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم الجمعة، لاختيار مجلس إدارة جديد للنادي السكندري.

على منصب الرئيس يتنافس احمد حسين الصغير، رفعت موسى عبد الجواد ، محمد فرج عامر ، هانى محمد أمين، وليد عمر عبد العزيز .

ويتنافس على منصب نائب الرئيس احمد مصطفى احمد سعيد ، طارق عبد الوكيل، عمر خميس ، مصطفى كامل ، نادر محمود ، هيثم يوسف.

وفى العضوية احمد رجب محمد، احمد عبد الحميد عجلان، احمد فاروق السيد ، احمد فتحى محمود، احمد فوزى محمد، احمد مأمون ميتو ، أسامة رمضان عبيد ، أسامة محمد رفعت نعمان ،

اسلام فتحى عبد المنعم ، أشرف فاروق محمد ، أكرم ابراهيم ، امين حسنى ، ايمان خيرت ، ايمان صلاح ، ايمن شاكر ، إيهاب محمود مهدى، حمادة ثابت ، حمزة فؤاد، خالد عبد العظيم ، داليا محمد على، دعاء عز الرجال ، رامى ابراهيم، رجائي محمد عزت، ريهام عبد الرحمن ، ساهر عبد العزيز ، سعيد محمد مختار، طارق حسن عبد الرحمن ، عزة احمد عريضة ، على السيد على ، عمر عبد العزيز، ماجد موسى، محمد ابراهيم خميس ، محمد أسامة، محمد حسن على ، محمد عاطف ابو زيد، محمد على سعد ، و محمد على عبد الصمد ، محمد محمد نمر ، محمد محمود حسن، مروة شوقى، مروة محمد الهادى، مصطفى الدسوقي، ملكة عبد الرازق ، ممدوح سالم ، ندير محمد محفوظ ، نرمين السعيد، نزار عاصم، هويدا احمد منصور

وفيما يخص منصب العضوية تحت السن فترشح كل من أحمد سيد احمد ، احمد هاشم عبدالسلام، إسلام محمود ، ماهينور سامح ، مروان ابراهيم ، مصطفى احمد غريب ، مصطفى حسن .



سموحة (1)