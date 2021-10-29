شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور .. بيرسي تاو ساحر الأهلي الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منذ الدقيقة الأولى خلال مشاركته مع النادي الأهلي، خطف بيرسي تاو لاعب القلعة الحمراء، قلوب الجماهير بعد تألقه خلال مباراة الأهلي والاسماعيلي، خلال اللقاء الذي انتهى بفوز كبير للفريق الأحمر برباعية نظيفة في أول جولة بالدوري العام.

"اخترت التاريخ".. كانت الجملة الأولى التى فسر من خلالها الجنوب أفريقى بيرسى تاو، سبب انضمامه إلى النادى الأهلى متخلياً عن فرصة اللعب في الدورى الانجليزى ومتحدياً المنطق لاختيار المجد والتاريخ.

نجح بيرسي تاو في تسجيل هدفين خلال لقاء الاسماعيلي، وأدى بشكل مميز بعد تلاعبه بالدفاع الاسماعيلاوي ليقدم أوراق اعتماده سريعاً للجماهير الحمراء ويحجز مقعداً أساسياً بالفريق.

بيرسى تاو لاعب برايتون الإنجليزى السابق، وقع لمدة 4 مواسم مع الأهلى، وتعاقد الأهلى مع بيرسي تاو مقابل 1.8 مليون يورو يحصل عليها النادى الإنجليزى لمدة 4 مواسم، بخلاف ما سيحصل عليه اللاعب الجنوب أفريقي بقيمة مليون و100 ألف دولار فى الموسم الأول بزيادة 100 ألف دولار كل موسم طوال مدة العقد.

الجنوب أفريقى من مواليد 13 مايو 1994، ويجيد اللعب في مركزى الجناح الأيمن والمهاجم، وبدأ مشواره الاحترافى في صن داونز قبل أن يلفت أنظار أندية الدورى الانجليزى لينضم إلى فريق برايتون علم 2018.

كما لعب بيرسى تاو في أندية أندرلخت، وكلوب بروج، وآر إس سى، بينما خاض الجنوب أفريقى 187 مباراة في مسيرته الاحترافية، سجل خلالهم 45 هدفاً، وتعتبر بطولة دورى أبطال أفريقيا التى حصدها بيرسى تاو مع صن داونز في عام 2016، هى الأبرز في مسيرته الكروية.



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"اخترت التاريخ"، كانت الجملة الأولى التى فسر من خلالها الجنوب أفريقى بيرسى تاو، سبب انضمامه إلى النادى الأهلى متخلياً عن فرصة اللعب في الدورى الانجليزى ومتحدياً المنطق لاختيار المجد والتاريخ.

بيرسى تاو لاعب برايتون الإنجليزى السابق، وقع لمدة 4 مواسم مع الأهلى، وتعاقد الأهلى مع بيرسي تاو مقابل 1.8 مليون يورو يحصل عليها النادى الإنجليزى لمدة 4 مواسم، بخلاف ما سيحصل عليه اللاعب الجنوب أفريقي بقيمة مليون و100 ألف دولار فى الموسم الأول بزيادة 100 ألف دولار كل موسم طوال مدة العقد.

الجنوب أفريقى من مواليد 13 مايو 1994، ويجيد اللعب في مركزى الجناح الأيمن والمهاجم، وبدأ مشواره الاحترافى في صن داونز قبل أن يلفت أنظار أندية الدورى الانجليزى لينضم إلى فريق برايتون علم 2018.

كما لعب بيرسى تاو في أندية أندرلخت، وكلوب بروج، وآر إس سى، بينما خاض الجنوب أفريقى 187 مباراة في مسيرته الاحترافية، سجل خلالهم 45 هدفاً، وتعتبر بطولة دورى أبطال أفريقيا التى حصدها بيرسى تاو مع صن داونز في عام 2016، هى الأبرز في مسيرته الكروية.