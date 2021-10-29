شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات قوية فى الجولة الـ14 بدورى مرتبط اليد مواليد 2004 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام على مدار اليوم الجمعة مواجهات قوية فى إطار الجولة الـ14 بدورى مرتبط كرة اليد مواليد 2004 للموسم المحلى 2021 / 2022.

وتشهد هذه الجولة لقاءات بين كل من البنك الأهلى مع استاد المنصورة وأكتوبر مع الحوار وهليوبوليس مع سموحة والشمس مع سبورتنج وطلائع الجيش مع المعادى وهليوليدو مع الأهلى والزمالك مع الزهور والجزيرة مع الطيران.

وبدأ موسم الرجال فى سبتمبر الماضى بدورى المحترفين، حيث أعلن سعيد عبد المنعم رئيس لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد، مُسبقًا عن نظام دورى المحترفين للموسم الجديد 2021 / 2022، مشيرا إلى أنه يقام على 3 مراحل.

وقال عبد المنعم، لـ"الخليج 365"، إن المرحلة الأولى من دورى المحترفين تشهد تواجد 18 فريقا للعب دورة من مجموعة واحدة ومعهم مرتبط 2002، 2004 ليتأهل الـ6 الأوائل للعب على المنافسة، والـ12 يتم تقسيمها على مجموعتين فردى وزوجى لتحديد الـ4 الهابطين.

وأشار عبد المنعم إلى أن الـ6 الأوائل يتأهل منهم 4 للعب دورى دورتين مجمعتين لتحديد البطل، مؤكدا مقابلة القطبين الأهلى والزمالك 5 مرات على مدار المراحل الثلاث فى الموسم الجديد، فضلا عن مواجهة محتملة فى كأس مصر.