شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب يراقب رفعت وعمر عبد الواحد قبل مباراتى أنجولا والجابون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل أحمد رفعت وعمر كمال عبد الواحد ثنائي نادي فيوتشر، حسابات كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر قبل مواجهتى أنجولا والجابون المقرر لها 12 و 16 نوفمبر المقبل، ضمن مباريات الجولة الخامسة والسادسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وشارك الثنائي فى مباراة فيوتشر ضد فاركو ضمن مباريات الجولة الأولى من مسابقة الدوري المصري الممتاز والتى انتهت بفوز فريقهم بهدف دون رد،وطلب كيروش تقرير فني عن الثنائي الي جانب مراقبة عدد من الوجوه الجديدة تمهيدا لضمهم لمعسكر المنتخب المقبل.

كما استقر جهاز منتخب مصر علي تواجد أحمد ياسر ريان مهاجم فريق ألتاي سبور التركي فى معسكر نوفمبر لمنتخب مصر تحت قيادة البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني الذي يستعد لمواجهة أنجولا والجابون بعد تألق اللاعب مؤخرا في الدوري التركي ورغبة كيروش في ضم اكبر عدد من المحترفين.