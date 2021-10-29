شكرا لقرائتكم خبر عن على معلول يغلق الباب أمام "ملايين" الخليج ويتمسك بالأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق على معلول ظهير أيسر فريق الكرة بالنادي الأهلي الباب أمام العروض التى وصلته الايام الماضية من أندية خليجية للرحيل لإحداها خلال فترة الإنتقالات الشتوية في يناير المقبل، ولم يتحدث الدولي التونسي مع بعض وكلاء لاعبين أحضروا له الأيام الماضية عروضاً من أندية سعودية وقطرية للرحيل لإحداها بعدما تعثّرت مفاوضات تجديد عقده مع الأهلي.

وأكد معلول أنه يُفكر حالياً في إرتباطات الأهلي المختلفة محلياً وأفريقياً كما أن مفاوضات تجديد عقده مع القلعة الحمراء لم تُغلق بل مازالت قائمة وهناك إتفاق شبه نهائي على التجديد والبقاء مع المارد الأحمر في ظل حاجة الأهلي لجهوده الفترة المقبلة.

ورغم أن الإغراءات الخارجية من السعودية وقطر كبيرة للغاية إلا أن اللاعب التونسي كشف عن رغبته في البقاء مع المارد الأحمر حال الإتفاق على بعض التفاصيل الصغيرة التى مازالت تبعده عن تجديد عقده ومن المتوقع أن يحسم الأهلي ملف تجديد عقد على معلول خلال الأيام القليلة المقبلة حيث ترغب الإدارة الحمراء في إبعاد اللاعب عن دائرة الجدل والإغرءات حتى يكون في قمة تركيزه مع الفريق.