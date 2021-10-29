حصاد الأسبوع الأول للدوري .. الصفقات الجديدة تخطف الأضواء .. والتوانسة يتفوقون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

حمل الأسبوع الأول من بطولة الدوري الممتاز المثير في ثوبه الجديد العديد من الأرقام سواء للأندية أو للاعبين وذلك عقب نهايته أمس الخميس بمواجهة المصري والمحلة التي انتهت بالتعادل الإيجابي.

وتصدر الأهلي وصيف البطل في النسخة الماضية جدول الترتيب بعد نهاية الجولة الأولى بعد أن فاز بأكبر نتيجة في الأسبوع وجاء خلفه البنك الأهلي وذلك قبل مواجهتهما معاً الأسبوع القادم.

الصفقات الجديدة تتألق

وحمل الأسبوع الأول عنوان " تألق الصفقات الجديدة" حيث سجلت الصفقات الجديدة 17 هدفاً من أصل 26 سجلوا في هذه الجولة حيث إن بعض المباريات انتهت بتسجيل الصفقات الجديدة فقط وأبرزها المباراة الافتتاحية بين البنك الأهلي والجيش حيث سجل ثلاثية الفريق الأول الغيني موسى دياوارا القادم من الإنتاج العربي ومحمد هلال القادم من الجونة.

مباراة بيراميدز ومصر المقاصة التي انتهت للفريق الأزرق 2-1 شهدت نفس الوضع للمباراة الافتتاحية حيث سجل أهداف المباراة الصفقات الجديدة ، المغربي وليد الكارتي للفريق الفائز والإيفواري اريك سيرج للفريق الفيومي فيما سجل خالد قمر مهاجم الجونة القادم من الاتحاد السكندري ومدافع سيراميكا التونسي سيف تقا هدفا المباراة التي جمعت الفريقين وانتهت بالتعادل 1-1.

وفاز نادي فيوتشر على فاركو أيضاً بهدف نظيف سجله أيمن الصفاقسي صفقة الفريق الجديدة وهو نفس ما حدث للمقاولون الذي فاز على الشرقية للدخان بهدف سجله النيجيري جون أوكولي صفقة الفريق الجديدة.

سموحة ورغم تعادله مع الاتحاد السكندري 4-4 إلا أنه المستفيد الأكبر من الصفقات الجديدة حيث سجل له 3 صفقات جديدة وهم : النيجيري صديق كالابا والمهاجم مروان حمدي وفيصل حسن القادم من الزمالك فيما سجل لزعيم الثغر سعيدو سيمبوري القادم من المصري والأنجولي مابولولو.

والختام جاء مع الجنوب أفريقي بيرسي تاو نجم الأهلي الجديد الذي سجل هدفين لفريقه في ظهوره الأول بعد دقائق من تسجيل المغربي وليد الكارتي لهدفين لبيرامدز في المقاصة.

التوانسة

ومن بين الـ 26 هدف التي تم تسجيلها هذه الجولة كانت للأجانب نصيب النصف حيث جاء 13 هدفاً بتوقع المحترفين الأجانب وفي مقدمتهم التواسنة الذين سجلوا 3 أهداف من الـ 13 .

وسجل المدافع التونسي علي معلول للأهلي في الإسماعيلي ونظيره في سيراميكا سيف تقا ومهاجم فيوتشر أيمن الصفاقسي فيما سجل النيجيريين صديق كالابا لسموحة ومواطنه جون أوكولي للمقاولون هدفين في الجولة الماضية ، وسجل المغربي وليد الكارتي والجنوب أفريقي بيرسي تاو هدفين لكلا منهم ، فيما سجل الإيفواري اريك سيرج مهاجم المقاصة والغيني موسى دياوارا مهاجم البنك الأهلي وثنائي الاتحاد سعيدو سيمبوري والأنجولي مابولولو هدفاً لكل منهم.

العائدون

العائدون من الإعارات إلي فرقهم الأصلية كان لهم نصيباً في الجولة الماضية حيث سجل عمر السعيد هدف الزمالك الثاني في إنبي بالإضافة إلي أحمد عبد القادر العائد للأهلي من سموحة الذي سجل هدف فريقه الرابع في الإسماعيلي.

الأكثر والأقل

وشهد هذا الأسبوع 26 هدفاً حيث جاءت أكثر مباراة سجل فيها أهداف هي الاتحاد وسموحة برصيد 8 أهداف وخلفهاً مباراة الأهلي والإسماعيلي 4 ، فيما كان المباراة الأقل مبارتي المقاولون والشرقية للدخان وفيوتشر وفاركو وسجل فيهما هدف واحد فقط.

الأهلي هو الفريق الأكثر تسجيلاً برصيد 4 أهداف فيما يتشارك الإسماعيلي مع الشرقية للدخان وفاركو والجيش وإنبي في عدم التسجيل في الجولة الأولى .

ويتشارك الأهلي والزمالك والبنك الأهلي وفيوتشر والمقاولون في الدفاع الأقوى لم يتلق مرماهم أي أهداف فيما الفريق السادس من بين الفائزين الجولة الماضية وهو بيراميدز استقبل هدف ، فيما انتهت الثلاث مباريات المتبقية من الجولات الـ 9 بالتعادل الإيجابي وهي :الاتحاد وسموحة، سيراميكا والجونة ، المصري والمحلة .

واحتسبت 4 ضربات جزاء هذه الجولة أثنين للاتحاد السكندري وواحدة للزمالك ومثلها للأهلي وكانت نسبة النجاح 100% ، فيما أشهر الحكام طرد واحد وكان من نصيب أليو ديانج لاعب وسط الأهلي و 31 إنذاراً منهم 4 لنادي فاركو أكثر الأندية حصولاً على الكارت الأصفر في الجولة الأولى.

وتصدر بيرسي تاو مهاجم الأهلي ووليد الكارتي جناج بيراميدز ومحمد هلال مهاجم البنك الأهلي جدول الهدافين وسجل كلاً منهم هدفين فيما جاء محمد مجدي قفشة على صدارة صانعي الأهداف بتمريرتيه لهدفين.