إلى كأس العالم.. مونتيري بقيادة أجيري يتوج بطلا لدوري أبطال كونكاكاف (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

توج فريق مونتيري المكسيكي بلقب دوري أبطال الكونكاكاف بعد تغلبه على مواطنه كلوب أميركا، بهدف دون رد في نهائي مكسيكي خالص.

ويدين مونتيري بالفضل في الفوز إلى لاعبه روخيليو فونيس موري الذي سجل هدف المباراة في الدقيقة التاسعة في معقل مونتيري شمال المكسيك.

وحقق مونتيري لقبه الخامس أضافه إلى أعوام 2011، 2012، 2013 و2019، حارمًا أميركا من لقب ثامن يعزز به رقمه القياسي.

وبحصوله على اللقب، يتعادل مونتيري مع مواطنه باتشوكا في عدد مرات الفوز بدوري أبطال الكونكاكاف بواقع 5 مرات، بفارق لقبين عن أميركا.

وبالتالي يتأهل مونتيري بقيادة المدرب خافيير أجيري، المدير الفني السابق لمنتخب مصر، إلى كأس العالم للأندية التي تستضيفها أبوظبي وتشهد مشاركة الأهلي بطل إفريقيا.