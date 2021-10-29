موعد وكيفية مشاهدة بث مباشر مباراة الهلال والاهلي في الدوري السعودي

تعرف مع الخليج 365 على موعد وكيفية مشاهدة بث مباشر مباراة الهلال والاهلي في اليوم الثاني من الجولة العاشرة ببطولة الدوري السعودي للمحترفين «دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين».

يحين موعد مباراة الهلال والاهلي في الدوري السعودي للمحترفين على ملعب الأمير عبد الله الفيصل، اليوم الجمعة الموافق 29 اكتوبر 2021، في تمام الساعة 16:50 بتوقيت جرينيتش، 18:50 بتوقيت مصر، 19:50 بتوقيت السعودية.

تُنقل مباراة الهلال والاهلي في بث مباشر على قناة شركة الرياضة السعودية SSC، بتقنية HD، وSD المفتوحة على القمر الصناعي عرب سات على تردد 12418 أفقي، بمعدل ترميز 27500، ومعامل تصحيح خطأ 3/4.

الهلال لمواصلة التفوق

يتفوق الهلال على مستضيفه «الاهلي» في المواجهات المباشرة بمسابقة الدوري السعودي للمحترفين، وذلك حينما يحل ضيفًا عليه، إذ فاز في 4 مناسبات من آخر 13 جمعتهما، بينما انتصر الراقي في 3، وسيطر التعادل على 6 مواجهات.

والتقى الفريقين في 4 مباريات بشكلٍ خاص على ملعب الأمير عبد الله الفيصل بدوري المحترفين السعودي، فاز الهلال مرتين، مقابل مرة واحدة للنادي الاهلي، وانتهى لقاء وحيد بالتعادل.

وسيتطلع الموج الأزرق لمواصلة تفوقه على الاهلي من أجل الاقتراب أكثر من صدارة ترتيب الدوري السعودي 2021/2022، والتي يتواجد فيها نادي الاتحاد برصيد 20 نقطة، من 10 مباريات.

وجمع الهلال 15 نقطة من 7 مباريات خاضها حتى الآن في المسابقة المحلية، فاز في 4، وتعادل 3 مرات، وسجل لاعبوه 12 هدفًا، واهتزت شباكه 8 مرات، ويمتلك مباراتان مؤجلتان، الأولى أمام الفيحاء في الجولة الرابعة، والثانية مع النصر في الجولة الثامنة.

الاهلي لرد الدين

سيبحث النادي الاهلي عن الثأر من خسارته المريرة أمام الهلال بخمسة أهداف مقابل هدف واحد في آخر لقاء جمعهما في الدوري السعودي، ضمن الجولة 28 بالموسم الماضي على استاد الأمير فيصل بن فهد (الملز).

وسيدخل الاهلي مواجهة الهلال بمعنويات مرتفعة بعد أن نجح في تحقيق أول انتصار له هذا الموسم في الدوري السعودي بالجولة الثامنة على حساب الاتفاق بنتيجة (4-0)، قبل أن ينتصر ايضًا على الطائي (2-1) في الجولة الماضية.

ويتواجد الاهلي في المركز الثامن بجدول الترتيب وفي رصيده 11 نقطة، جمعها من 5 تعادلات متتالية، وانتصارين، بينما خسر في مباراتين، واحرز لاعبوه 12 هدفًا، ودخل مرماه 11.