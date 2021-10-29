شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. الزمالك يعلن عن القميص الجديد فى مؤتمر صحفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد نادي الزمالك مؤتمراً صحفياً في الثامنة من مساء اليوم، في أحد فنادق مدينة 6 أكتوبر للإعلان عن التي شيرت الجديد للفريق رسميا والذي خاض به الزمالك مباراة انبي في الجولة الاولي من الدورى.

وكان من المفترض إقامة المؤتمر الأربعاء الماضي إلا أنه تم التأجيل لليوم لاسباب خاصة بنادي الزمالك، وتم الاتفاق علي حضور بعض لاعبي الفريق لتقديم التي شيرت رسميا.

من ناحية أخرى، خاطب نادي الزمالك رابطة الأندية المحترفة رسميًا من أجل رفع الإيقاف عن محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الفريق تنفيذا لقرار لجنة التسوية والتحكيم الصادر يوم 20 أكتوبر الجارى.

وطلب نادي الزمالك رسميا من رابطة الأندية باعتبارها المسئول الأول عن المسابقات المحلية تنفيذ القرار، إلا أن رابطة الأندية أرسلت ردا صريحا لنادي الزمالك تؤكد خلاله أن اللوائح تؤكد أن تقديم نقض ضد القرار من جانب اتحاد الكرة يعطل قرار اللجنة برفع الإيقاف، وأن مدة النقض 40 يوما من تاريخ صدور الحكم.

وبناء علي خطاب رابطة الأندية فإن الزمالك أصبح مطالبا بانتظار المهلة القانونية لتقديم النقض، وفى حالة عدم تقديم نقض ضد القرار من جانب اتحاد الكرة فإن اللاعب سيكون من حقه المشاركة رسميا في المباريات.

في سياق مختلف أشادت الصفحة الرسمية لنادي الزمالك علي موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك " بالمستوي الذي ظهر به التونسي حمزة المثلوثي الظهير الأيمن للفريق خلال المباريات الأخيرة، وذلك من خلال نشر صورة له علي الصفحة.

وكتبت الصفحة الرسمية عن المثلوثي : الظهير الأيمن كما يجب ان يكون، في إشارة الي مستواه المتميز والثابت مع الزمالك مؤخرا.