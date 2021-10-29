محمد صلاح يحتفل مع أسرته بعيد ميلاد ابنته مكة.. صور

الشارقة - اميمة ياسر - احتفل النجم المصرى محمد صلاح بعيد ميلاد ابنته مكة، التى أتمت 6 أعوام، حيث ظهر مع أسرته وابنتيه وهم يحتفلون فى منزلهم، وذلك قبل لقاء فريقه ليفربول أمام برايتون غدا السبت، ضمن لقاءات الجولة العاشرة من بطولة الدورى الإنجليزى لكرة القدم "البريميرليج".

وظهر صلاح وزوجته وابنتاه مكة وكيان، فى الصور وهم يحتفلون بعيد ميلاد مكة، وقام بتزيين المنزل بالزينة والبالونات ابتهاجا بهذه المناسبة، كما ظهر فى صورة أخرى وهو يهدى لابنته الزهور.

من ناحية أخرى، حث المهاجم الإنجليزي السابق، دارين بينت، النجم محمد صلاح، على البقاء في ليفربول، وتجديد تعاقده، ورفض أية عروض تأتي له من عملاقي إسبانيا، ريال مدريد وبرشلونة.

ويعتقد بينت الذي سجل 106 أهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز، أن ريال وبرشلونة لا يملكان اللقدرة المالية على التعاقد مع محمد صلاح وجلبه إلى الدوري الإسباني.

وقال دارين بينت في تصريحات لموقع "talk sport": "هل تعلمون من الأنيدة المناسبة له؟ ليس هناك الكثير من الفرق التي يمكنه الذهاب إليها".

وتابع قائلا: "أنظر إلى برشلونة أو ريال مدريد، أيا منهما ليس في قدرة من الحالة المالية للتعاقد معه، أعلم أن الريال قدموا عرضًا مجنونًا لكيليان مبابي، ولكنهم في مرحلة إعادة بناء".

وواصل قائلا: "ليفربول أحد أكبر الفرق على هذا الكوكب، ليفربول فريق كبير للغاية، إلى أي ناد يرغب في الانتقال الآن والرحيل عن الريدز؟".