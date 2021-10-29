شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى فهمى لـONTime Sports: حياتو كان شخصية قيادية ولا أتوقع تأجيل الكان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مصطفى مراد فهمي، نائب رئيس شركة الأهلي لكرة القدم، أنه لا يتوقع أن يتم تأجيل أو نقل بطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها في الكاميرون مطلع العام المقبل، وقال فهمي في تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم": "المفترض أن تقام بطولة أمم أفريقيا في يناير وكأس العالم للأندية متداخلة معها، وأعتقد أنه من الصعب نقل البطولة أو تأجيلها لأن هذا سيشكك في مصداقية الكاف، لذلك أعتقد أنها ستقام في موعدها".

وأضاف متحدثاً عن مقترح الفيفا بإقامة كأس العالم كل عامين: "أرفض إقامة كأس العالم كل عامين (الحاجة كل ما كانت نادرة كانت مهمة)، وهناك غضب من اللاعبين والأندية الأوروبية من اقتراح الفيفا بخصوص إقامة البطولة كل عامين".

وواصل فهمي: "حياتو كان شخصية قيادية ولديه خلفية سياسية كبيرة وقاد الكاف لمدة طويلة وصلت 28 سنة، وكان له مكانته بالاتحاد الدولي، موتسيبي رجل أعمال كبير لا أعرفه معرفة شخصية، ولكن إذا حقق وعوده سيحقق طفرة بالاتحاد الأفريقي".

وواصل: "صعب جداً أن يعود منصب الكاف إلى مصر، المقر في مصر ومع ذلك المصريين معرضين لحملات إقالة مستمرة".

واختتم فهمي: "هذا الموسم لم يحقق لاعب شيئاً خارقاً، ومحمد صلاح الأحق بلقب أفضل لاعب في العالم، ولكن الصحافة الفرنسية تتجاهل صلاح من أجل مساندة بنزيما".