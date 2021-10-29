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كوزمين يقترب من قيادة الشارقة

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اليمن العربي- متابعات 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كوزمين يقترب من قيادة الشارقة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 29 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

كشفت قناة ”أبوظبي “ أن المدرب الروماني كوزمين أولاريو سيكون هو المدرب القادم للفريق الأول لكرة القدم بنادي الشارقة، خلفًا للمدرب المقال عبد العزيز العنبري.

 

وأذاع برنامج ”الشارع الرياضي“ تقريرًا قال فيه إنه على الرغم من نفي نادي الشارقة لتفاوضه مع كوزمين، إلا أن المدرب الروماني أقرب من أي اسم آخر لقيادة الشارقة.

وأشار البرنامج إلى أن مباراة العين وشباب الأهلي دبي سيشاهدها كوزمين من المدرجات، وبعد ذلك سيقود الشارقة من مقاعد المدير الفني.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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