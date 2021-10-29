شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كوزمين يقترب من قيادة الشارقة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 29 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

كشفت قناة ”أبوظبي الرياضية“ أن المدرب الروماني كوزمين أولاريو سيكون هو المدرب القادم للفريق الأول لكرة القدم بنادي الشارقة، خلفًا للمدرب المقال عبد العزيز العنبري.



وأذاع برنامج ”الشارع الرياضي“ تقريرًا قال فيه إنه على الرغم من نفي نادي الشارقة لتفاوضه مع كوزمين، إلا أن المدرب الروماني أقرب من أي اسم آخر لقيادة الشارقة.

وأشار البرنامج إلى أن مباراة العين وشباب الأهلي دبي سيشاهدها كوزمين من المدرجات، وبعد ذلك سيقود الشارقة من مقاعد المدير الفني.