بعد إهداره ركلة جزاء حاسمة.. مصطفي محمد يعتذر بعد ركلة جزاء بشكتاش: «طلبت الكرة بأسلوب الهواة».. والمدرب يرد

الشارقة - اميمة ياسر - توجه النجم المصري مصطفي محمد، مهاجم الزمالك المعار إلى فريق جالطا سراي التركي، بالاعتذار إلى مدربه فاتح تريم وزملائه بالفريق، بعد إهدار ركلة جزاء حاسمة خلال مواجهة بشكتاش الماضية في الدوري التركي، وذلك وفقًا لصحيفة «ميلييت» التركية.

وكان الدولي المصري، أهدر ركلة جزاء في وقت صعب من عمر مباراة فريقه أمام بشكتاش، عندما كانت النتيجة تشسر إلى تأخر فريقه 2-1 خلال الدقيقة "81"، ليُضيع على فريقه فرصة تسجيل هدف ثان يتعادل به.

مصطفى محمد يعتذر

ويقبع الفريق التركي جالطا سراي الذي يلعب ضمن صفوفه مصطفي محمد، في المركز الثامن بجدول ترتيب فرق الدوري التركي برصيد 17 نقطة، بعد تحقيق 5 انتصارات وتعادلين وتلقي 3 هزائم. حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".

ووفقًا لصحيقة «ميلييت» التركية، فإن الدولي المصري مصطفى محمد، قال عقب المباراة إنه كان يثق في قدرته على تسجيل ركلة الجزاء لذلك حصل على الكرة بسلوك «الهواة».

وأضاف: «في الحقيقة لو كنت سجلت هذه الركلة ودخلت الكرة المرمي لانتهى اللقاء بالتعادل، وربما كنا سنلعب للفوز، وكنت سأخوض المباريات برغبة أكبر، قراري لم يكن صحيحا».

فاتح تريم: ما كان يجب على مصطفى محمد أن يسدد ركلة الجزاء

من جانبه، قال مدرب مصطفي محمد، نقلاً عن الصحيفة التركية، أن اللاعب تشيكالدو هو المسؤول عن هذه الركلة التي اهدرها المهاجم المصري، وما كان يجب على مصطفى محمد أن يطلب منه الكرة للتسديد.

ويلعب مصطفى محمد لاعب الزمالك مع جالاتا سراي على سبيل الإعارة، ويحق للنادي التركي تفعيل بند حق الشراء قبل نهاية الشهر المقبل.

واستطاع الدولي المصري تسجيل 3 أهداف رفقة فريقه جالاتا سراي التركي حتى الآن أمام كل من ريزا سبور وقونيا سبور .