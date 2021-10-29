شكرا لقرائتكم خبر عن منتصر النبراوي: عودة 2000 مشجع نجاح باهر وتذكرتى هدفها إسعاد الجماهير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوضح منتصر النبراوي، رئيس مجلس إدارة شركة تذكرتي، تفاصيل حصول المشجعين على تذاكر دخول مباريات الدوري العام بعد السماح بتواجد 2000 مشجع في لكل فريق، وقال النبراوي في تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم": "نجحنا في تنظيم دخول الجماهير في أمم أفريقيا، وسعداء بقرار عودة الجماهير في الدوري، 2000 مشجع لكل فريق كبداية هذا نجاح باهر".

وأضاف: "نتبع نفس السيستم الذى كنا نتبعه في أمم أفريقيا مع بعض التحديثات، ويجب أن يكون الجميع حاصلا على لقاح كورونا، حتى لا تشعر الجماهير بأي قلق، ويمكن استلام الفان آى دى من أي فرع من الفروع، وهدفنا أن تستمتع الأسر المصرية بالمتابعة دون أن يكون هناك أي كلام جارح أو مضايقات".

وواصل: "سعر التذاكر 100 جنيه للتذكرة الواحدة، وعندما تتم زيادة العدد عن 2000 مشجع سنرى إذا كانت هناك أسعار جديدة، وتذكرتى موجودة لإسعاد الجماهير، وبالتأكيد المواطن يلمس هذا الأمر منذ أمم أفريقيا".