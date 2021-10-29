شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى فهمى لـONTime Sports: هناك اتجاه لمشاركة شركة الكرة فى انتقالات يناير وهدفنا البطولات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصطفى مراد فهمي، نائب رئيس شركة الأهلي لكرة القدم، عن الهدف الأساسي من الشركة خلال الفترة المقبلة، وقال مصطفى فهمي في تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم": هناك اتجاه لمشاركة شركة الكرة في انتقالات يناير المقبلة، ياسين منصور أكد أن الموارد البشرية تلتقي بالأجهزة الإدارية في قطاعات الناشئين والفريق الأول، وهذه اللقاءات لا تتضمن إننا هنمشي ناس ولكننا نعيد ترتيب الأماكن فقط بحسب إمكانيات الأفراد".

وأضاف: "الانتصارات هي أهم شىء بالنسبة للأهلي وإذا استطعنا تحقيق أرباح مع ذلك سنكون وصلنا إلى مرحلة الكمال، هناك فريق مثل أرسنال الانجليزي، أهم شىء بالنسبة لملاكه هو تحقيق الأرباح ولذلك لا ينافس على البطولات، لكن بالنسبة لنا الانتصارات هي الأساس".

وواصل: "الخطيب كان له دور كبير في استقرار الفريق ومتابعة أحواله وهذا أدى إلى التتويج ببطولتين في دوري أبطال أفريقيا، والأمل أن يتوج الفريق بـ 3 مرات متتالية وهذا إنجاز لم يحققه أي ناد حتى الآن".

وأكمل: "تابعت مباراة الإسماعيلي وكنت سعيد جداً، عندما ترى دكة الأهلي محمد شريف وكهربا ومحمد هاني والشحات، وأحمد عبد القادر سجل هدفاً رائعاً، دكة الأهلي مهمة جداً".