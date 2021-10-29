شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى فهمى لـ ONTime Sports: الزمالك كسب 5 ألقاب قارية خلال تواجدى بالكاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مصطفى مراد فهمي، نائب رئيس شركة الأهلي لكرة القدم، أن انتماءه للنادي الأهلي لم يؤثر مطلقاً على نزاهة عمله في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وقال مصطفى فهمي في تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم": "الأهلي في القلب، لكن وقت العمل يجب أن تفصل بين عملك في الاتحاد الأفريقي وبين الأهلي، عمرو فهمي كان يدرك ذلك جيداً أيضاً، والزمالك كسب 5 بطولات في أفريقيا وقتما كنت سكرتير الاتحاد الأفريقي".

وعن شركة الأهلي قال مصطفى فهمي: "الأهلي نادي بطولات والشركة ملك للنادي ومجلة الأهلي وشركة الأهلي للإنتاج الإعلامي، والنادي في يوم من الأيام سيقرر طرح أسهمه في مقابل أن يحتفظ بـ51% من أسهمه، وهذا سيزيد من أصول الشركة".

وأضاف: "شركة الأهلي اُعتمدت في الأول من أغسطس، ووضعنا برنامجا ومجلس الإدارة اعتمد هذا البرنامج وبدأنا مناقشة عدد كبير من الملفات وسنضع ميزانية أولية للشركة".

وواصل: "كنا سعداء جداً بوجود حسام غالي معنا في الشركة، وحتى الآن لم نعتمد بديله من المفترض أن نتفق على بعض الأسماء ونعرضها على إدارة الأهلي، ولم نتضايق من قرار غالي وهو على خلق جداً لأنه أرسل إلينا اعتذار بأنه لم يستأذنا".