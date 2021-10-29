شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك: لم نجلس مع وكيل بن شرقي وتحديد موعد الانتخابات بعد مواجهة الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد طارق جبريل، أمين صندوق الزمالك، أنه لم يجلس مع وكيل أشرف بن شرقي خلال الساعات الأخيرة لفتح المفاوضات في التجديد للاعب، وقال جبريل في تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" على قناة أون تايم سبورت: "لم نجلس مع وكيل بن شرقي خلال الساعات الأخيرة، قريباً سنعلن فتح باب الترشح لانتخابات الزمالك وبعد مباراة الأهلي ستضح المواعيد، ولجنة تنقية العضويات اقتربت من إنهاء عملها".

وأضاف: "لا أنوى الترشح في انتخابات الزمالك المقبلة، وأنا تحت أمر أي مجلس إدارة محترم يريد خدمة النادي، وأؤيد فكرة ترشح حسين لبيب ولكن ليس بمفرده بل يجب أن يكون معه مجموعة محترمة".

واختتم: "كارتيرون يحصل على مستحقاته بشكل منتظم نوعاً ما ويحصل على راتبه يوم 1 في الشهر وحصل على مكافأة الدوري، أطلب فقط من جماهير الزمالك أن تساند اللجنة الحالية خاصة أننا نواجه أزمات من سوابق قديمة، وحصدنا الموسم الماضي بطولات جيدة، نحن في مأزق وأرجو ألا يصدقوا من يشكك في عملنا".