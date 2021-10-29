شكرا لقرائتكم خبر عن من دسوق إلى السويد وفرنسا وألمانيا.. عمر عصر يحكى مسيرة نجاحه فى تنس الطاولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عمر عصر بطل مصر في تنس الطاولة: "والدى كان مدرب تنس طاولة وعمى كمان وأتولدت لقيت العيلة كلها مهتمة بتنس الطاولة، وبلعب من وأنا عندى 3 سنين، وهى لعبة سهلة جدا، وبدأت وأخويا نشارك والدنا في شغله، وكان سهل أنى أمارس اللعبة وهى بتخليك تحب التحدى.

وأضاف، خلال لقائه ببرنامج التاسعة مع الإعلامية شافكى المنيرى: أسعى لتحسن مركزى في البطولة التي ستقام في باريس إن شاء الله، نادى دسوق كان نقلة كبيرة في حياتى وبعدها النادى الأهلى، ودى كانت حاجة كبيرة أتعرفت على رموز كبيرة مثل الخطيب وحسن حمدى، وبدأت رحلة الاحتراف الأولى التي كانت بالسويد لمدة 5 سنوات، بعدها الدنمارك وبعدها فرنسا والآن ألمانيا.

وتابع: تنس الطاولة لعبة بسيطة يمكن ممارستها بأى لبس في أي مكان، ويمكن توسيع القاعدة فيها ويكون لدينا مئات الأبطال فيها، أولمبيين وعالميين، والآن المشروع القومى للرياضة يعمل على توسيع ممارسة الألعاب في كافة الألعاب في كل مكان بمراكز الشباب، ولكن إعداد أبطال أولمبيين يحتاج إلى مجهود كبير.