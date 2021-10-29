شكرا لقرائتكم خبر عن كريم حسن شحاتة يكشف تفاصيل أزمة بامبو ويؤكد: مواجهة الأهلي صعبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف كريم حسن شحاتة، المدير الرياضي للبنك الأهلي، تفاصيل الإخطار الرسمي الذي تلقاه النادي من منظمة "الوادا" المصرية، بخصوص كريم بامبو لاعب الفريق، وقال شحاتة في تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم": تلقينا إخطاراً من من الوادا قبل يومين ومن اتحاد الكرة أن الموسم الماضي كان كريم بامبو تناول مادة محظورة خلال الموسم الماضي في إحدى المباريات بعد خضوعه لكشف منشطات.

وأضاف: "كريم بامبو كان يأخذ دواء تخسيس في فترة من الفترات كان لديه إصابة وكان يسعى للتخسيس وسأل طبيب الفريق فقام بإرشاده على دواء، واتضح أن هذا الدواء به مادة محظورة وليست مادة منشطة".

وواصل: "الدواء مستورد وبه نشرة تتضمن مكوناته ولكن لا يوجد بها أي مادة محظورة وكريم اعترف بتناوله لدواء التخسيس تحت إشراف طبيب الفريق في لجنة الوادا، وهذه المادة مضرة بالصحة ولكنها ليست منشطة، قمنا بتحليل الدواء في هيئة الدواء المصري ووجدنا أن هذه المادة موجودة بالفعل ولكنها غير مذكورة في نشرته.

وأكمل: "كريم خضع للجنة وحضرت معه الجلسة بوجود طبيب الفريق، وسيتم مراسلة اللجنة الدولية وننتظر القرار في الفترة المقبلة، وكريم بامبو يعاني من شد في العضلة الخلفية، وتم استبعاده من بداية الدوري حتى يتعافى".

وعن مواجهة الأهلي في الجولة الثانية من الدوري قال كريم شحاتة: "نحترم كل الفرق في بطولة الدوري خاصة النادي الأهلي قدم عرض قوي أمام الاسماعيلي، إدارة البنك الأهلي وفرت كل شئ للفريق ودخلنا مباراة طلائع الجيش قدمنا عرض جيد وسنسعى لتقديم نتيجة إيجابية أمام الأهلي، المباراة صعبة جداً وسنحاول تقديم أفضل ما لدينا".