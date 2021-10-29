شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية العادية لنادى الاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة الاتحاد السكندرى تأجيل الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية العادية للنادى لموعد آخر يُحدد فيما بعد، نظراً لصدور القانون رقم 148 لسنة 2021 بشأن مد المدة المقررة، لتوجيه الدعوة لانعقاد الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية.

جاء التأجيل بناء على التعديل في القانون، والذى يمنح المجلس الحق في إرجاء الدعوة للانتخابات لمدة شهرين، والتى كان محدد لنهايتها من قبل 31 اكتوبر، بالإضافة إلى إمكانية مد شهرين آخرين بقرار من الوزير المختص.

وكان هناك اتجاه لدى مجلس زعيم الثغر للدعوة لجمعية عمومية يوم 31 أكتوبر لتكون الانتخابات يوم 24 ديسمبر، ولكن مع تعديل القانون قام بتأجيل الدعوة للانتخابات.

ومن ناحية أخرى، استقر حسام حسن المدير الفنى لفريق الاتحاد السكندرى، على إجراء العديد من التغييرات فى تشكيل الاتحاد السكندرى أمام فيوتشر فى الجولة الثانية من منافسات بطولة الدورى المصرى لكرة القدم.

واستقر حسام حسن على الدفع بهشام صلاح فى الظهير الأيمن حال جاهزيته، ويفاضل بين محمد عبد السلام ومحمد مجدى ليكون أحدهما بجوار الجامايكى دايمون لوى بدلا من السيد سالم الذى شارك كمساك فى مباراة سموحة، والدفع بفوزى الحناوى من بداية المباراة بجوار مبولولو في خط الهجوم، على أن يعود أحمد على إلى دكة البدلاء.

ويواجه الاتحاد السكندرى فريق فيوتشر فى الخامسة والنصف مساء السبت المقبل، باحثا على أول فوز له في الدورى بعد التعادل في المواجهة الأولى أمام سموحة بأربعة أهداف لكلا الفريقين، فى المباراة التي شهدت ريمونتادا تاريخية لأبناء زعيم الثغر.

جاءت أهداف الاتحاد عن طريق كريم الديب من ضربة جزاء في الدقيقة 50، وفوزى الحناوى برأسية متقنة في الدقيقة 73، وسعيدو سيمبورى من ضربة جزاء أخرى في الدقيقة 89 من زمن اللقاء، ومابولولو في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل من الضائع.