شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يسافر 9 نوفمبر لمواجهة أنجولا فى تصفيات المونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مسئولو منتخب مصر الأول لكرة القدم السفر إلى أنجولا في التاسعة مساء يوم 9 نوفمبر المقبل لمواجهة أنجولا يوم 12، في الجولة الخامسة للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر.

وتعود بعثة منتخب مصر إلى الإسكندرية يوم 13 نوفمبر استعدادًا لمواجهة الجابون يوم 16 نوفمبر في الجولة السادسة.

وأنهى مسئولو منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش، إجراءات السفر بطائرة خاصة إلى أنجولا لمواجهتها يوم 12 نوفمبر في الجولة الخامسة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 التي تستضيفها قطر.

وتستغرق رحلة سفر منتخب مصر إلى أنجولا 7 ساعات متصلة، وأنهى وائل جمعة مدير المنتخب إجراءات السفر والإقامة الخاصة بالفريق في أنجولا.

ووافق الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA على إقامة مباراة مصر والجابون في ختام المجموعة الأفريقية السادسة لتصفيات كأس العالم فى الثالثة عصر يوم 16 نوفمبر المقبل بدلا من التاسعة مساء 15 نوفمبر.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد قرر إقامة المباراة باستاد الجيش ببرج العرب، وطلب من الجهات الأمنية السماح خلالها بحضور 30 ألف مشجع.

ويحتل منتخب مصر حاليا المركز السادس أفريقيا بعد تصنيف الفيفا الأخير الذى أوقعه فى المركز الـ44 عالميا، بينما تحتل نيجيريا المركز الخامس أفريقيا والـ36 عالميا.

ورغم تقدم منتخب مصر4 مراكز إلا أنه ظل في المركز السادس في قارة أفريقيا برصيد 1434.62 نقطة، خلف نيجيريا الخامس 1492.37، وقبل غانا السابع 1411.3 نقطة، وبناء على هذا التصنيف، يظل منتخب مصر في المستوى الثاني في قرعة الدور الثاني من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.