البنك الأهلي يعلن إيقاف كريم بامبو بسبب "مادة محظورة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

أعلن كريم حسن شحاته مدير الكرة بنادي البنك الأهلي، إيقاف كريم بامبو مهاجم الفريق بسبب تناول مادة محظورة.

وكشف شحاته في تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورتس 2، أن بامبو غاب عن الفريق بسبب الإصابة في نهاية الموسم الماضي، وهو ما أدى لزيادة وزنه.

وأكمل: "بامبو طلب من الطبيب الحصول على دواء لحرق الدهون، وهو الدواء الذي يحتوي على مادة محظورة".

وأضاف: "بامبو خضع لجلسة تحقيق في شهر أغسطس الماضي وقال بالفعل أنه حصل على دواء التخسيس، ولا يعرف أنه يحتوي على تلك المادة المحظورة، وكذلك طبيب الفريق لم يكن يعرف، لأن تلك المادة غير مدونة في نشرة الدواء".

وسرد كريم شحاته الواقعة أنه بعد إحدى مباريات الدوري في أغسطس الماضي، قامت وكالة المنشطات المصرية "وادا" بتحليل عينات بعض اللاعبين وبينهم كريم بامبو والذي ظهرت في نتيجة تحليله تلك المادة، ليخضع لجلسة تحقيق اعترف خلالها بتناوله ذلك الدواء لمدة أسبوعين.

واختتم: "في انتظار قرار بشأن اللاعب، وستكون بسيطة إن شاء الله".

وحقق البنك الأهلي فوزا كبيرا في انطلاقة الدوري بثلاثية في شباك طلائع الجيش، فيما يستعد لمواجهة الأهلي يوم الأحد المقبل في الجولة الثانية.