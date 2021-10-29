أمين صندوق الزمالك: اللاعبون لديهم مستحقات متأخرة بسبب مديونيات القضايا الدولية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

كشف طارق جبريل أمين صندوق نادي الزمالك عن وجود مستحقات متأخرة في كل الألعاب داخل النادي الأبيض بسبب المديونيات المتراكمة على النادي في القضايا الدولية.

وفي تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس 1" قال جبريل :"اللاعبون لديهم مستحقات متأخرة الآن في كل الألعاب، لأننا نلتزم بسداد مديونيات خارجية على أقساط أسبوعيا تقدر بالملايين".

وأضاف أمين صندوق النادي الأبيض :"لولا القضايا التي انتهت بأحكام ضد نادي الزمالك لكنا ندفع الآن مستحقات ورواتب اللاعبين في كل الألعاب بصورة منتظمة، لكننا في مأزق كبير جدا ونسدد ملايين كل أسبوع".

وتابع جبريل :"كل أعضاء مجلس الإدارة الحاليون قاموا بإدارة شركات ومؤسسات كبرى، نقوم أحيانا بالمخاطرة، لكن عندما يتعلق الأمر بـ18 قضية ضد النادي تصبح المخاطرة في القرار صعبة جدا".

وأنهى أمين صندوق النادي الأبيض :"لا تصدقوا من يتحدثون من خلال ما المصاطب، الكلام عن حرق مستندات داخل نادي الزمالك هراء، لا يفعل ذلك سوى البلطجية".