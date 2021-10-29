نتيجة مباراة اتحاد جدة والحزم في الدوري السعودي..لمسة كورنادو تُعيد العميد للصدارة

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نتيجة مباراة اتحاد جدة والحزم في الدوري السعودي، والتي أقيمت على ملعب نادي الحزم اليوم الخميس 28 أكتوبر 2021 ضمن الجولة العاشرة من المسابقة.
استعاد الاتحاد نغمة الانتصارات الغائبة عنه منذ جولتين، بعد فوزه على مضيفه الحزم بهدف دون رد، ليتقدم من جديد إلى صدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم (دوري المحترفين السعودي).
وشهدت الجولتين الماضيتين من الدوري السعودي تعادل الاتحاد أمام ضمك 1/1، وخسارته على ملعبه من الشباب بنتيجة 2/0، ما أدى إلى تراجعه للمركز الثاني بفارق نقطة عن ضمك الأول.
وسجل هدف فوز الاتحاد على الحزم اللاعب «عبد العزيز البيشي» في الدقيقة 59 بفضل لمسة فردية مذهلة من كورنادو بعد أن مر من 3 مدافعين بمهارة فائقة.
وشهدت المباراة إهدار مهاجم الاتحاد المشاكس «فهد المولد» لركلة جزاء في الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع في الشوط الثاني.
بهذه النتيجة رفع اتحاد جدة رصيده إلى 20 نقطة في صدارة الترتيب، في انتظار نهاية منافسات المرحلة يوم الجمعة، وانتهاء الهلال والنصر من مبارياتهما المؤجلة، والتي إذا انتهت بنتائج إيجابية ستصبح صدارة الاتحاد مُهددة.
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