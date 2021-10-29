نتيجة مباراة الوداد والجيش الملكي في البطولة المغربية..صدارة بشق الأنفس

نتيجة مباراة الوداد والجيش الملكي في البطولة المغربية المحترفة، والتي أقيمت ضمن الجولة السابعة من المسابقة على ملعب مولاي عبد الله في مدينة الرباط اليوم الخميس 28 أكتوبر.

انفرد الوداد البيضاوي بصدارة جدول ترتيب البطولة المغربية المحترفة، بعدما حقق فوزًا ثمينا 1/صفر على مضيفه الجيش الملكي، في قمة مباريات المرحلة السابعة للمسابقة، ليستغل تعادل غريمه التقليدي «الرجاء» مع الفتح الرباطي.

ويدين الوداد بفضل كبير في تحقيق هذا الفوز إلى نجمه الليبي مؤيد اللافي، الذي أحرز هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 61 بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء بعد تلقيه كرة عرضية على الصدر بمهارة فائقة، ليقود الوداد لتحقيق الفوز في إحدى أهم المباريات الكلاسيكية بالبطولة المغربية.

ورفع الوداد (حامل اللقب) رصيده إلى 19 نقطة، متفوقا بفارق 3 نقاط أمام أقرب ملاحقيه الرجاء البيضاوي، علمًا بأن هذا هو الانتصار السادس لفريق الوداد في المسابقة هذا الموسم مع تعادل وحيد.

في المقابل، تجمد رصيد الجيش الملكي، الذي تلقى خسارته الثانية في المسابقة هذا الموسم، عند 9 نقاط في المركز السادس.