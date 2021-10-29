منتخبنا الأولمبي يفرض التعادل على سوريا

فرض منتخبنا الوطني التعادل السلبي على منتخب سوريا، مساء الخميس، على ستاد سحيم بن حمد "ملعب نادي قطر"، ضمن مواجهات الجولة الثانية بتصفيات آسيا تحت 23 عامًا.



وحصد منتخبنا الوطني أول نقاطه بعد خسارته بالجولة الأولى أمام قطر بثلاثية، فيما رفع المنتخب السوري رصيده لـ4 نقاط وتراجع للمركز الثاني، بعد فوز المنتخب القطري على سيرلانكا بخماسية، فيما ظلت سيرلانكا بدون أي نقطة.



وفشل هجوم المنتخب السوري في اختراق دفاع منتخبنا الوطني، الذي لم يغامر بأي هجوم في الشوط الأول.



وعزز منتخبنا الوطني مواقعه بالدفاع للخروج بنقطة التعادل وليحافظ على آماله بالتأهل، بعد أن ضمن المنتخب القطري التأهل.



الدقائق الأخيرة من المواجهة شهدت صحوة لمنتخبنا الوطني مع تراجع للمنتخب السوري، الذي كاد أن يسجل من تسديدة الحلاق التي تصدى لها علي عبس.



وقبل صافرة النهاية أنقذ محمد وجيه مدافع منتخبنا الوطني مرماه من هدف محقق حين أبعد رأسية عبد الهادي شلحة من خط المرمى، فيما تسديدة أيمن عكيل أنقذها الحارس عبس.



يشار إلى أن المنتخب السوري سيواجه منتخب قطر متصدر المجموعة بالعلامة الكاملة، مساء الأحد المقبل، لحسم البطاقة الثانية.



وبهذه النتيجة يودع منتخبنا الأولمبي التصفيات رسمياً بعد خسارته من قطر 0-3 وتعادله مع سوريا، وتتبقى له مباراة تحصيل حاصل أمام سيرلانكا.