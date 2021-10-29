الامارات | تسديدات.. غوران.. التفكير في المباريات يرافقه إلى المقهى

شكرا لقرائتكم خبر عن تسديدات.. غوران.. التفكير في المباريات يرافقه إلى المقهى والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يواصل مدرب فريق عجمان، الصربي غوران، هوايته اليومية بزيارة مركز سيتي سنتر عجمان، لتناول القهوة في أحد المقاهي المشهورة، رفقة أحد مساعديه، إذ يستغل المدرب هذا التوقيت، ويصطحب جهاز اللاب توب الخاص به لمشاهدة مجموعة من مباريات الفرق التي يلاقيها، سواء في دوري أدنوك للمحترفين، أو كأس رابطة المحترفين.

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