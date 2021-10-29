الامارات | متفرقات.. بطولة أبوظبي العالمية لأساتذة كرة السلة الثلاثية اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن متفرقات.. بطولة أبوظبي العالمية لأساتذة كرة السلة الثلاثية اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق، اليوم، بطولة أبوظبي العالمية لأساتذة كرة السلة الثلاثية، التي ينظمها مجلس أبوظبي الرياضي، بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة السلة (فيبا)، وتستمر حتى 30 أكتوبر، وذلك في الملعب المصمم خصيصاً لاستضافة المنافسات في منطقة كاسر الأمواج بكورنيش أبوظبي.

وتقام البطولة ضمن الجولة العالمية التي تحتفل بعيدها الـ10 هذا العام بمشاركة 14 فريقاً، من ضمنهم أفضل خمسة فرق في العالم، إضافة إلى فريق أبوظبي المتوّج ببطولة أبوظبي المجتمعية، التي أقيمت على مدار ثلاثة أسابيع بمشاركة 48 فريقاً، في إطار منح الأبطال المحليين فرصة للتنافس مع أفضل اللاعبين على مستوى العالم.

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