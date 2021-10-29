الامارات | الزاكي مدرباً لشبيبة القبائل الجزائري

شكرا لقرائتكم خبر عن الزاكي مدرباً لشبيبة القبائل الجزائري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توصل نادي شبيبة القبائل الجزائري لكرة القدم، أول من أمس، إلى اتفاق مبدئي مع المدرب المغربي بادو الزاكي، لتدريب الفريق في الفترة المقبلة خلفاً للفرنسي هنري سطمبولي، الذي تمت إقالته الاثنين الماضي. وقالت مصادر مقربة من نادي شبيبة القبائل لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن الزاكي وافق على تدريب الفريق، مرجحة تعاقد الطرفين في أقرب وقت بعد التفاهم على كل بنود العقد.

من جهة أخرى، نجحت إدارة شبيبة القبائل في إقناع المدرب المساعد كريم قاصد، بالعودة للجهاز الفني، بعدما غادره قبل أسابيع، بعد خلاف مع بعض مسؤولي النادي.

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