الارشيف / اخبار الرياضه

الامارات | جريمة كراهية تلاحق مشجعاً برشلونياً بسبب «فينسيوس»

0 نشر
مدريد ■ د.ب.أ 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن جريمة كراهية تلاحق مشجعاً برشلونياً بسبب «فينسيوس» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أبلغت رابطة عن تعرض البرازيلي فينسيوس جونيور، لاعب فريق ، للإساءة العنصرية من مشجع لفريق ، خلال مباراة الفريقين في «كلاسيكو» الكرة الإسبانية، وذلك للسلطات المحلية. وجاءت الواقعة حينما كان فينسيوس في طريقه للخروج من أرضية ملعب «كامب نو» بعد استبداله في الدقيقة 87، عقب الفوز الذي حققه فريقه على برشلونة 2/‏1، الأحد الماضي.

وقررت رابطة الدوري الإسباني إبلاغ مكتب المدعي العام في برشلونة بالواقعة، كجريمة كراهية. وذكر بيان لرابطة الدوري الإسباني: «بعد الأحداث التي صاحبت المباراة التي أقيمت في ملعب كامب نو، الأحد الماضي، والتي شهدت إساءة أحد مشجعي الفريق المضيف لفينسيوس، لاعب ريال مدريد، بعبارات عنصرية، ستواصل الرابطة إبلاغ غرفة جرائم الكراهية في مكتب المدعي العام بالواقعة، وذلك في حالة جاء ذلك متوافقاً مع نص المادة رقم 510 من قانون العقوبات».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا