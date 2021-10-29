الامارات | الظفرة والوحدة.. فكر تدريبي جديد لتصحيح المسار

شكرا لقرائتكم خبر عن الظفرة والوحدة.. فكر تدريبي جديد لتصحيح المسار والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يتسلّح فريق الظفرة بمعنويات عالية للاعبيه، بعد فوزهم الثمين في مباراتهم الماضية على عجمان، وذلك عندما يستقبلون في الساعة 18:15 من مساء اليوم منافسهم الوحدة على استاد حمدان بن زايد، ضمن الجولة الثامنة لمسابقة دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، ولا بديل أمام «فارس الظفرة» أفضل من الفوز، إذا أراد القفز لمنتصف جدول الترتيب.

وكان الفوز الذي حققه الظفرة على حساب عجمان 3-1 في الجولة الماضية، ورفع رصيده إلى سبع نقاط، بمثابة عودة للطريق الصحيح بقيادة المدرب الجديد، البرازيلي روجيرو ميكالي، الذي تولى المهام خلفاً للمدرب السوري محمد قويض، وساعد ذلك الانتصار على استقرار الفريق، خاصة بعد حالة الاضطراب التي واجهها في بداية الموسم عطفاً على سوء النتائج داخل ملعبه وخارجه.

وقال المدرب البرازيلي ميكالي في المؤتمر الصحافي، إنه يأمل أن يتأثر الفريق بضغط المباريات، وأن يستعيد حيويته، مضيفاً أنه عمل خلال اليومين الماضيين على تصحيح بعض الأخطاء، وأنه سعيد لأن كل تشكيلة الفريق تعمل بتركيز عال، ليكونوا في كامل جاهزيتهم لمواجهة الوحدة.

ومن المستبعد أن تشهد تشكيلة الفريق تغييرات أو تعديلات في الطريقة التي يخوض بها الفريق اللقاء، وقال المدرب البرازيلي إنه لا يستطيع تأكيد وجود تغييرات في عناصر تشكيلة الفريق، وإن الجميع يؤدون بصورة جيدة خلال التدريبات، لافتاً إلى أن بعض اللاعبين كانوا غائبين عن الصفوف خلال الأسبوعين الماضيين.

وفي المقابل، ستكون الأنظار متجهة نحو المدرب الفرنسي جريجوري دوفيرينس، الذي تولى مهام الإشراف على فريق الوحدة بصورة مؤقتة، خلفاً للمدرب الهولندي هينك تين كات، الذي أقيل من منصبه يوم الاثنين الماضي، لسوء النتائج، ويملك «العنابي» في رصيده 11 نقطة، وسيكون المدرب مطالباً بقيادة الفريق للفوز في لقاء اليوم، وتحسين الصورة التي ظهر بها الفريق سابقاً.

واعترف جريجوري الذي كان يشغل وظيفة مدرب الفريق الرديف، في المؤتمر الصحافي قبل المباراة، بأن المواجهة لن تكون سهلة، وقال: «الظفرة يملك حافزاً كبيراً، بعد فوزه في الجولة الماضية من الدوري، كما أن صورته تحسنت مع مدربه الجديد، يجب علينا أن نقدم أفضل ما لدينا، ونخوض المباراة بانضباط كامل للفوز».

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