الامارات | خورفكان وعجمان.. مهمة القفز على سلم الترتيب

شكرا لقرائتكم خبر عن خورفكان وعجمان.. مهمة القفز على سلم الترتيب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يحلّ فريق عجمان ضيفاً ثقيلاً على خورفكان، عند الساعة الثامنة والنصف مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الثامنة لدوري أدنوك للمحترفين، وذلك للتقارب في المراكز والنقاط لكلا الفريقين، إذ يبلغ رصيد خورفكان تسع نقاط في المركز الثامن، بينما يحتل عجمان المركز السابع برصيد 11 نقطة، وكلاهما يبحث عن تعزيز وجوده في المنطقة الآمنة.

ويبحث خورفكان “النسور” عن الفوز بالدرجة الأساس أو التعادل على أقل تقدير، ليواصل سلسلة نتائجه الإيجابية التي يحققها في الموسم الحالي في دوري أدنوك للمحترفين وكأس الرابطة، ويعوّل في ذلك على قدرات العراقي أسامة رشيد الذي يقدم مستويات مميزة في الوقت الحاضر. ويدرك خورفكان أن ضيفه يتمتع بإمكانات فنية عالية، خصوصاً مع تصاعد أداء التونسي فراس بالعربي، في وقت سيغيب عن صفوفه لاعبه إسماعيل الحمادي الموقوف بسبب نيله البطاقة الحمراء في المباراة الماضية.

في المقابل، يتطلّع عجمان إلى استعادة نغمة النتائج الإيجابية التي حققها في الجولات الست الأولى وتضمنت ثلاثة انتصارات وتعادلين مهمين، قبل أن يخسر أمام الظفرة في الجولة الماضية، لكنه يدرك أن مستضيفه خورفكان ليس بالفريق السهل، خصوصاً عندما يلعب على ملعبه، لكنه سيدخل المباراة وعينه على جهود هجومية مميزة يقدمها ثلاثي محترفيه الإيفواري بوبكر تراولي والبرازيلي لياندرو.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news