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الامارات | تسديدات.. مدرب النصر.. بزيّ شعبي في جناح بلاده بـ «إكسبو»

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الامارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - زار مدرب النصر الأرجنتيني رامون دياز، جناح بلاده في معرض إكسبو 2020 دبي، إذ ظهر المدرب مرتدياً زياً أثار دهشة متابعيه عبر موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام». وكان الأكثر استغراباً في الصورة علاقة المدرب مع أحد الطهاة، والذي أهداه قميص النصر، خلال وجودهما داخل المطبخ الملحق بجناح الأرجنتين في «إكسبو».

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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