الامارات | تسديدات.. مدرب النصر.. بزيّ شعبي في جناح بلاده بـ «إكسبو»

شكرا لقرائتكم خبر عن تسديدات.. مدرب النصر.. بزيّ شعبي في جناح بلاده بـ «إكسبو» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - زار مدرب النصر الأرجنتيني رامون دياز، جناح بلاده في معرض إكسبو 2020 دبي، إذ ظهر المدرب مرتدياً زياً أثار دهشة متابعيه عبر موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام». وكان الأكثر استغراباً في الصورة علاقة المدرب مع أحد الطهاة، والذي أهداه قميص النصر، خلال وجودهما داخل المطبخ الملحق بجناح الأرجنتين في «إكسبو».

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