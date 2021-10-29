الامارات | طرح تذاكر كأس دبي للبادل تنس.. أبطال العالم حاضرون

شكرا لقرائتكم خبر عن طرح تذاكر كأس دبي للبادل تنس.. أبطال العالم حاضرون والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - طرح منظمو الدورة الافتتاحية من كأس دبي للبادل تنس، إحدى أبرز فعاليات شهر «تحدي دبي للياقة» لهذا العام، آخر دفعة من التذاكر، لحضور المنافسات الحماسية بين أفضل لاعبي البادل تنس في العالم، خلال المباريات الاستعراضية رفيعة المستوى، التي تستمر ثلاثة أيام بين الثاني والرابع من نوفمبر المقبل.

ويشارك في المباريات الاستعراضية للرجال اللاعب المصنف الأول على مستوى العالم، خوان ليبرون شينكوا، إلى جانب تسعة من اللاعبين المصنفين في المراتب الـ25 الأولى، بمن فيهم فرناندو بيلاستيجوين (المصنف رقم 6) وبابلو ليما (رقم 8) ولوتشيانو كابرا (رقم 14) وخافيير أرتورو كويلو (رقم 17) وجاريدو غوميز (رقم 18) وميجيل لامبيرتي (رقم 20)، وتُقام المباريات على أرض الملعب المصمم خصيصاً لهذه الفعالية في «جميرا أبراج الإمارات».

من جهته، أفاد الشريك المؤسس لكأس دبي للبادل تنس، أحمد حمادة، في تصريحات صحافية: «تفصلنا أيام قليلة عن انطلاق كأس دبي للبادل تنس، الفعالية الأولى من نوعها في الإمارة، حيث تعد البادل تنس إحدى أسرع الرياضات الترفيهية نمواً في الإمارات، لما حققته من انتشار كبير بين سكانها. ونتطلع للقاء عشاق الرياضة في مباريات تجمع أفضل لاعبي البادل تنس المحترفين على مستوى العالم على أرض دبي، حيث أصدرنا الدفعة الأخيرة من تذاكر الدخول إلى المباريات الاستعراضية، ليتسنى لمزيد من الحضور مشاهدة خوان ليبرون في مواجهة أفضل اللاعبين العالميين في منافسات حماسية تلبي تطلعاتهم من فعاليات (تحدي دبي للياقة)».

وأطلق المنظمون عدداً من التذاكر من الفئة العادية بسعر 150 درهماً في اليوم الواحد، ومجموعة أخرى مخصصة لدخول كبار الشخصيات بسعر 250 درهماً في اليوم الواحد، ويدعون عشاق البادل تنس إلى المسارعة بالحجز والاستمتاع بمجريات المباريات يومي الثاني والثالث من نوفمبر قبل نفادها. كما تتوافر تذاكر حضور المباريات النهائية يوم الرابع من نوفمبر بسعر 300 درهم للتذاكر العادية، و500 درهم لتذاكر كبار الشخصيات، وتتضمن الوصول إلى أكشاك المأكولات والمشروبات وخدمة ركن السيارات.

فتح باب التسجيل أمام الجمهور للمشاركة في مسابقات الهواة

فتحت اللجنة المنظمة باب التسجيل أمام هواة البادل تنس من الرجال والسيدات، للمشاركة في فعاليات كأس دبي للبادل التنس المستمرة لمدة شهر، التي تتضمن دوري الهواة بنظام خروج المغلوب (7-13 نوفمبر)، وبطولة الهواة (21-27 نوفمبر).

150 درهماً سعر تذكرة اليوم الواحد من الفئة العادية.

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