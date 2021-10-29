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الامارات | مكسيكية تسجل رقماً قياسياً في غولف «دبي مونلايت كلاسيك»

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دبي ■ الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سجلت المكسيكية، ماريا فاسي، رقماً قياسياً بإحراز تسع ضربات أدنى من المعدل، متفوقة بضربة واحدة على منافستها الجنوب إفريقية، لي آن بيس، في الجولة الأولى من منافسات بطولة «دبي مونلايت كلاسيك» المقدمة من شركة الإمارات العالمية للألمنيوم. وتألقت النجمة الصاعدة فاسي (23 عاماً)، خلال المباراة، إذ انطلقت من الحفرة 17 وحققت ثماني ضربات دون المعدل. ونجحت فاسي خلال هذه الجولة، التي تعد الأفضل خلال مسيرتها، في إحراز ثلاث ضربات متتالية دون المعدل في الحفرات (4 إلى 6)، وثلاثية أخرى متتالية في الحفرات (13 إلى 15)، إضافة إلى ضربة حاسمة في الحفرة رقم 16.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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