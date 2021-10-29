الامارات | متفرقات.. 25 جلسة مجانية للياقة البدنية في مركز دبي المالي العالمي

شكرا لقرائتكم خبر عن متفرقات.. 25 جلسة مجانية للياقة البدنية في مركز دبي المالي العالمي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعود «جيت أفينيو» في مركز دبي المالي العالمي، لتنظيم فعالية «فيتنيس هاب» الرياضية في الفترة من الأول إلى السابع نوفمبر المقبل.

وقال «جيت أفينيو» في بيان، أمس: «يمكن للمشاركين الاستمتاع بأكثر من 25 جلسة مجانية للياقة البدنية، منها تدريب اللياقة الوظيفية، الذي يستخدم تمارين مستوحاة من فنون القتال المختلطة، وتمارين الكارديو الراقصة، وتمارين اليوغا، ضمن موقع مميز يقدم إطلالات مفتوحة على الأفق العمراني الخلاب لمدينة دبي من الممشى D في جيت أفينيو، بمركز دبي المالي العالمي».

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