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الامارات | تسديدات.. محمد التيمومي لا يستغني عن الدراجة والسينما

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الامارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مدرب فريق الفجيرة محمد عبدالله التيمومي، إنه غالباً ما يستغل أي وقت بعيداً عن مهامه التدريبية للاستمتاع بوقته في قيادة الدراجة الهوائية، حتى لو كان مرهقاً من التدريبات، إلى جانب ذهابه إلى دور السينما لمشاهدة الأفلام. وأكد لـ«الإمارات اليوم» أنه لا يستغني عن الدراجة والسينما، إلى جانب قضاء الوقت مع أفراد عائلته، وأن هذه الأمور من وترفيه مهمة للغاية في حياته، لكسر الضغط المتواصل من عمله في التدريب.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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