الامارات | الإمارات يستضيف الوصل أملاً في «أول فوز»

شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات يستضيف الوصل أملاً في «أول فوز» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستقبل فريق الإمارات نظيره الوصل عند الساعة 18:15 من مساء اليوم، ضمن الجولة الثامنة من دوري أدنوك للمحترفين، وهو اللقاء الذي يخوضه «الصقور» بعد تحقيق أول فوز له هذا الموسم، كان على حساب الزعيم العيناوي في كأس رابطة المحترفين، وهو ما يعني البحث عن أول فوز في الدوري بعد سبع هزائم متتالية في البطولة.

وفي المقابل، يتسلح الوصل بمعنويات تؤهله إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس رابطة المحترفين، بعد تخطي بني ياس، ولكنه بالدوري مطالب بتعويض الخسارة في الجولة السابعة أمام العين، وهو ما يعني رغبته في تحقيق الفوز للعودة إلى طريق الانتصارات، وستكون المهمة صعبة اليوم أمام الإمارات في رأس الخيمة الذي قدم مستويات جيدة في انطلاق البطولة، قبل أن يهبط مستوى لاعبيه الأجانب ليتعرض لسلسلة من الهزائم المتتالية التي لم تتوقف حتى الآن.

ونجح الإمارات في تحقيق الفوز على العين منذ ثلاثة أيام، وأكد المدرب المغربي طارق السكتيوي في تصريحات صحافية، أن الفوز سيكون دافعاً للفريق بالتأكيد، لترجمة ما يقدمه الفريق من عروض وأفضلية في بعض المباريات، ولكنه لم يحالفه التوفيق حتى الآن، أما الوصل فسيكون على موعد في الجولة المقبلة مع «ديربي دبي» أمام النصر، وهو ما يعني ضرورة تحقيق الفوز اليوم حتى يتجنب الدخول في حسابات معقدة من منتصف الدوري.

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