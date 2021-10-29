الامارات | رمسة ملاعب

شكرا لقرائتكم خبر عن رمسة ملاعب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لاعب

رفع جمهور أحد أندية دوري المحترفين في إحدى المباريات قميص لاعب أجنبي في الفريق، لإعلان التمسك به، ومطالبة النادي بتجديد عقده، وعدم الاستغناء عنه.

تأجيل

طالبت أندية اتحاد لعبة فردية، تشارك تحت مظلته لجنة المسابقات تأجيل موعد إقامة البطولة المقبلة، كونها تتزامن مع الامتحانات المدرسية الشهرية، إلا أن الاتحاد لم يوافق على الطلب، دون ذكر الأسباب.

تصريحات

استغرب مدرب يعمل في دوري الهواة، المعلومات التي يطلقها زميله المدرب الذي يعمل في التحليل الرياضي في الوقت الحاضر، عن الفترة التي عملا فيها معاً، مبيناً أن أغلبها غير دقيق، وتحتاج إلى تصحيح.

دعم

أكد إداري أحد أندية الدرجة الأولى أن فريقه الذي يحتل أحد المراكز الستة الأخيرة، يحتاج إلى وقت قليل ليغادر هذه المراكز، وأن فريقه سيصعد إلى وسط القائمة، ثم ينافس، شرط أن ينال دعم الجمهور.

ضغوط

تواجه إدارة أحد أندية دوري المحترفين ضغوطاً كبيرة من قبل جمهور النادي، في التعاقد مع مدرب جديد صاحب كفاءة عالية لقيادة الفريق، خلفاً للمدرب السابق الذي تمت إقالته.

تبادل

تقدمت إدارة ناد في دوري المحترفين بصفقة إلى ناد منافس، لتبادل لاعبين على سبيل الإعارة، وذلك بمنحه لاعباً مدافعاً، مقابل لاعب في خط الوسط.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

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