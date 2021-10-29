أمريكا الجنوبية توجه ضربة قوية لفكرة إقامة كأس العالم كل عامين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

وجه اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (الكونميبول) ضربة قوية للاتحاد الدولي (الفيفا) ومشروعه بإقامة كأس العالم كل عامين، رافضا في بيان رسمي هذا التغيير والتمسك بالشكل الحالي لأبرز بطولة في عالم الساحرة المستديرة لينضم بذلك للاتحاد الأوروبي (اليويفا) في رفض هذه الفكرة.

وفازت البرازيل بكأس العالم خمس مرات كأكثر منتخب في العالم يحصد اللقب، بينما توجت الأرجنتين وأوروغواي باللقب بواقع مرتين لكل منهما.