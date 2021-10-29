«الأعلى أجرًا».. تقرير إنجليزي يكشف تفاصيل انفراجة في تجديد عقد صلاح مع ليفربول

الشارقة - اميمة ياسر - قال تقرير صحفي إنجليزي إن انفراجة في مفاوضات إدارة ليفربول مع محمد صلاح، حدثت خلال الساعات الماضية، في ظل تعثر المفاوضات خلال الأشهر الماضية من أجل تجديد عقد اللاعب الذي ينتهي بنهاية موسم 2022 - 2023، وبقاء الفرعون المصري في قلعة أنفيلد لسنوات أطول، وذلك بسبب الاتفاقات المادية.



وأبدت إدارة ليفربول مرونة في أن يكون صلاح اللاعب الأعلى أجرا داخل صفوف ليفربول، والرضوخ لطلباته المادية من أجل ربطه بعقد جديد بعد البداية الاستثنائية له الموسم الجاري، بحسب صحيفة «ديلي ميل» الإنجليزية.



وأضاف التقرير: «يدرك ليفربول أن صلاح يريد أن يصبح صاحب أعلى دخل في كتيبة يورجن كلوب، إلا أنهم لا يريدون رفع سقف الرواتب»، وكذبت «دايلي ميل» التقارير حول مطالبة صلاح بـ500 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا وأنه يفهم المعايير المالية لمالكي النادي جيدا.

وأكملت: «ليفربول يفكر بالفعل في جعل صلاح صاحب أكبر راتب في النادي متخطيا فيرجيل فان دايك الذي يحصل على 220 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا».

وشارك محمد صلاح بهاتريك في فوز ليفربول على مانشستر يونايتد، يوم الأحد الماضي، بعدما أمطر الريدز شباك الشياطين الحمر بخماسية نظيفة، في إطار منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل ليفربول المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 21 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة عن تشيلسي في صاحب الصدارة.

وينفرد محمد صلاح بصدارة هدافي الدوري الإنجليزية بعد الهاتريك التاريخي له على ملعب الإمارات، والذي رفع رصيده إلى 10 أهداف في 9 جولات، بفارق ثلاثة أهداف عن جايمي فاردي صاحب الوصافة برصيد 7 أهداف.