«مفاجأة».. جالاتا سراي يصدم الزمالك ويوافق على بيع مصطفى محمد للأهلي.. ويضع شرطًا أساسيًا للموافقة

الشارقة - اميمة ياسر - وجه فريق جالاتا سراي التركي صدمة لنادي الزمالك، بعدما وافق على بيع مهاجمه المصري مصطفى محمد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

جاء ذلك عقب انتهاء الموسم الكروي الحالي 2021-2022، إلا أن الفريق التركي وضع شرطا من أجل السماح برحيل المهاجم المصري للمارد الأحمر، والذي يلعب على سبيل الإعارة في صفوفه قادما من القلعة البيضاء بنية البيع النهائي مع نهاية الموسم.

وقرر نادي جالاتا سراي تفعيل بند شراء مصطفى محمد قبل نهاية العام الحالي، ما سيجعله يدفع لنادي الزمالك 4 ملايين دولار، خاصة أن الفارس الأبيض هو الذي يملك عقد اللاعب، حاليا، وفقا لما ذكره موقع «ajansspor» التركي.

وأوضح الموقع التركي في تقريره أن جالاتا سراي منح النادي الأهلي الضوء الأخضر للحصول على خدمات اللاعب، بعدما أبدى المارد الأحمر اهتمامه بالتعاقد مع مصطفى محمد، خلال الفترة الماضية، إلا أنه وضع شرطا من أجل رحيل اللاعب للقلعة الحمراء. حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".

وأشار الموقع إلى أن شرط جالاتا سراي لبيع مصطفى محمد للنادي الأهلي هو حصوله على قيمة مالية من ورائه تصل إلى 10 ملايين يورو، ما يجعل إدارة الأهلي صاحبة القرار في ذلك، سواء بشراء اللاعب نهاية الموسم أو الإثناء عن ذلك، بحال وجدت أن المبلغ المالي كبير.